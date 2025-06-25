Прокурор потребовал пожизненное для бойца ММА Ахъядова по делу об убийстве
В ходе прений сторон прокурор потребовал назначить пожизненное наказание бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахъядову, обвиняемому в убийстве сотрудника МАДИ в московском парке «Зарядье». Об этом сообщают «РИА Новости».
По версии обвинения, Ахъядов должен провести первые четыре года наказания в тюрьме, после чего отбывать срок в колонии особого режима.
По версии следствия, в канун 2023 г. Ахъядов планировал устроить теракт в парке «Зарядье», напав на сотрудника полиции, чтобы завладеть оружием и открыть огонь по людям. Однако он смертельно ранил инспектора МАДИ, у которого не было пистолета. Ахъядова задержали на месте.
Следствие считает, что он связан с группировкой ИГ
Прокуроры считают, что обвиняемый симулирует болезнь. Потерпевшая сторона требует компенсацию морального и материального вреда на сумму свыше 3 млн руб.