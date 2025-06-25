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Прокурор потребовал пожизненное для бойца ММА Ахъядова по делу об убийстве

Ведомости

В ходе прений сторон прокурор потребовал назначить пожизненное наказание бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахъядову, обвиняемому в убийстве сотрудника МАДИ в московском парке «Зарядье». Об этом сообщают «РИА Новости».

По версии обвинения, Ахъядов должен провести первые четыре года наказания в тюрьме, после чего отбывать срок в колонии особого режима.

По версии следствия, в канун 2023 г. Ахъядов планировал устроить теракт в парке «Зарядье», напав на сотрудника полиции, чтобы завладеть оружием и открыть огонь по людям. Однако он смертельно ранил инспектора МАДИ, у которого не было пистолета. Ахъядова задержали на месте.

Следствие считает, что он связан с группировкой ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Сам обвиняемый признал вину в убийстве, но отверг квалификацию теракта, ссылаясь на психическое расстройство.

Прокуроры считают, что обвиняемый симулирует болезнь. Потерпевшая сторона требует компенсацию морального и материального вреда на сумму свыше 3 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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