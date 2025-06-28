МВД отметило рост числа пострадавших от кибермошенников подростков
Количество пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних за пять месяцев 2025 г. выросло на 25%. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
«Вектор атак смещается на детей и подростков, но конечной целью остаются деньги родителей», – говорится в сообщении.
Статистика представлена за пять месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди основных схем злоумышленников: получение кодов авторизации, мошенничество при продаже и покупке игровых аккаунтов или ценностей, доступ к «ответам» на ЕГЭ, фейковые магазины в мессенджерах, вредоносное программное обеспечение.
26 июня специалисты Центра кибербезопасности F6 выявили на платформах популярных бесплатных онлайн-библиотек вредоносный код. Он заражает компьютеры пользователей программами-майнерами для скрытой добычи криптовалют.
Встроенный в сайт скрипт настроен так, что майнер загружается только на компьютерах. При посещении сайта со смартфона злоумышленники могут похитить только логин и пароль пользователя, если он введет их в форму авторизации.