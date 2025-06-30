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Экс-замминистра спорта Ростовской области осудили за получение взятки

Ведомости

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 4,5 млн руб. за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Суд установил, что Гадарова в 2023 г. получила взятку в размере 150 000 руб. от представителя коммерческой организации, оказывающей услуги по проведению спортивных мероприятий. За полученные средства она должна была способствовать заключению госконтракта с подведомственным ей учреждением и беспрепятственному оформлению документов по контракту, в том числе на оплату услуг без фактической проверки их качества.

27 июня Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил главу администрации района Юлию Логвиненко под домашний арест до 24 августа. Следственный комитет предъявил Логвиненко и главе муниципального образования Колпино Дмитрию Кохно обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). Установлено, что в ноябре 2024 г. обвиняемые через посредника потребовали от гендиректора компании, которая выполняла благоустроительные работы в районе, передавать им 15% от сумм, поступающих на счета организации по госконтрактам. Взамен они обещали покровительство и содействие в заключении договоров. При передаче очередной части средств Логвиненко и Кохно задержали сотрудники СК и УФСБ. Деньги были изъяты в ходе следственных действий.

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