Экс-замминистра спорта Ростовской области осудили за получение взятки

27 июня Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил главу администрации района Юлию Логвиненко под домашний арест до 24 августа. Следственный комитет предъявил Логвиненко и главе муниципального образования Колпино Дмитрию Кохно обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). Установлено, что в ноябре 2024 г. обвиняемые через посредника потребовали от гендиректора компании, которая выполняла благоустроительные работы в районе, передавать им 15% от сумм, поступающих на счета организации по госконтрактам. Взамен они обещали покровительство и содействие в заключении договоров. При передаче очередной части средств Логвиненко и Кохно задержали сотрудники СК и УФСБ. Деньги были изъяты в ходе следственных действий.