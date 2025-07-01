Умер бывший главный редактор издательства Marvel Comics Джеймс Шутер

В 1969 г. Шутера приняли в Нью-Йоркский университет, но после окончания средней школы он устроился на работу в Marvel Comics. Всего через три недели Шутер отказался от должности из-за своего финансового положения и вернулся в Питтсбург. После ухода из Marvel Шутер несколько лет занимался разработкой рекламных концепций, написанием текстов и иллюстраций, а в периоды, когда не было работы в сфере рекламы, подрабатывал на других должностях. Интервью для фэнзина «Легион супергероев» привело к тому, что он снова подал заявки в Marvel и DC. Хотя обе компании предложили ему работу, Шутер решил вернуться в DC, потому что там ему предложили более престижные задания. В декабре 1975 г. главный редактор Marvel Марв Вулфман позвонил Шутеру и предложил ему должность редактора.