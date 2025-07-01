Умер бывший главный редактор издательства Marvel Comics Джеймс Шутер
На 74-м году жизни скончался бывший главный редактор американского издательства комиксов Marvel Comics, писатель Джеймс Шутер. Об этом сообщила Marvel Entertainment в социальной сети X.
Шутер родился 27 сентября 1951 г. в Питтсбурге (штат Пенсильвания). В 13 лет он написал и нарисовал истории о Легионе супергероев и отправил их в DC Comics. 10 февраля 1966 г. ему позвонил редактор издания Морт Вайзингер, который хотел купить отправленные истории. Он также поручил Шутеру написать истории о Супергерл и Супермене. В конце концов Вайзингер предложил Шутеру постоянную должность и попросил его приехать в Нью-Йорк, чтобы провести пару дней в его офисе. Шутеру, которому было 14 лет и который жил в Питтсбурге, пришлось дождаться каникул, после чего он отправился в Нью-Йорк с матерью, отчасти из-за необходимости помогать родителям, испытывавшим финансовые трудности. В 14 лет Шутер начал продавать свои истории издательству DC Comics, работая над комиксами «Экшн комикс» и «Приключенческие комиксы». Тщательно изучив стиль написания DC Comics и набирающих популярность Marvel Comics, Шутер создал несколько персонажей для Легиона супергероев.
В 1969 г. Шутера приняли в Нью-Йоркский университет, но после окончания средней школы он устроился на работу в Marvel Comics. Всего через три недели Шутер отказался от должности из-за своего финансового положения и вернулся в Питтсбург. После ухода из Marvel Шутер несколько лет занимался разработкой рекламных концепций, написанием текстов и иллюстраций, а в периоды, когда не было работы в сфере рекламы, подрабатывал на других должностях. Интервью для фэнзина «Легион супергероев» привело к тому, что он снова подал заявки в Marvel и DC. Хотя обе компании предложили ему работу, Шутер решил вернуться в DC, потому что там ему предложили более престижные задания. В декабре 1975 г. главный редактор Marvel Марв Вулфман позвонил Шутеру и предложил ему должность редактора.
2 января 1976 г. Шутер присоединился к команде Marvel в качестве помощника редактора и сценариста. Благодаря смене руководства Шутер быстро поднялся по карьерной лестнице и в первый рабочий день января 1978 г. сменил Арчи Гудвина на посту девятого главного редактора Marvel. Он занимал эту должность вплоть до апреля 1987 г.
Затем Шутер и его инвесторы основали новую компанию Voyager Communications, которая публиковала комиксы под брендом Valiant Comics и вышла на рынок в 1989 г. с комиксами по мотивам лицензированных персонажей Nintendo и WWF
В 2003 г. Шутер стал креативным директором и главным редактором компании по производству комиксов Illustrated Media. По состоянию на 2023 г. Шутер работал редактором-консультантом и внештатным автором в Illustrated Media.