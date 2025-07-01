Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Умер бывший главный редактор издательства Marvel Comics Джеймс Шутер

Ведомости

На 74-м году жизни скончался бывший главный редактор американского издательства комиксов Marvel Comics, писатель Джеймс Шутер. Об этом сообщила Marvel Entertainment в социальной сети X.

Как сообщает Forbes, он умер после долгой борьбы с раком пищевода.

Шутер родился 27 сентября 1951 г. в Питтсбурге (штат Пенсильвания). В 13 лет он написал и нарисовал истории о Легионе супергероев и отправил их в DC Comics. 10 февраля 1966 г. ему позвонил редактор издания Морт Вайзингер, который хотел купить отправленные истории. Он также поручил Шутеру написать истории о Супергерл и Супермене. В конце концов Вайзингер предложил Шутеру постоянную должность и попросил его приехать в Нью-Йорк, чтобы провести пару дней в его офисе. Шутеру, которому было 14 лет и который жил в Питтсбурге, пришлось дождаться каникул, после чего он отправился в Нью-Йорк с матерью, отчасти из-за необходимости помогать родителям, испытывавшим финансовые трудности. В 14 лет Шутер начал продавать свои истории издательству DC Comics, работая над комиксами «Экшн комикс» и «Приключенческие комиксы». Тщательно изучив стиль написания DC Comics и набирающих популярность Marvel Comics, Шутер создал несколько персонажей для Легиона супергероев.

Gage Skidmore
Gage Skidmore

В 1969 г. Шутера приняли в Нью-Йоркский университет, но после окончания средней школы он устроился на работу в Marvel Comics. Всего через три недели Шутер отказался от должности из-за своего финансового положения и вернулся в Питтсбург. После ухода из Marvel Шутер несколько лет занимался разработкой рекламных концепций, написанием текстов и иллюстраций, а в периоды, когда не было работы в сфере рекламы, подрабатывал на других должностях. Интервью для фэнзина «Легион супергероев» привело к тому, что он снова подал заявки в Marvel и DC. Хотя обе компании предложили ему работу, Шутер решил вернуться в DC, потому что там ему предложили более престижные задания. В декабре 1975 г. главный редактор Marvel Марв Вулфман позвонил Шутеру и предложил ему должность редактора.

2 января 1976 г. Шутер присоединился к команде Marvel в качестве помощника редактора и сценариста. Благодаря смене руководства Шутер быстро поднялся по карьерной лестнице и в первый рабочий день января 1978 г. сменил Арчи Гудвина на посту девятого главного редактора Marvel. Он занимал эту должность вплоть до апреля 1987 г.

Затем Шутер и его инвесторы основали новую компанию Voyager Communications, которая публиковала комиксы под брендом Valiant Comics и вышла на рынок в 1989 г. с комиксами по мотивам лицензированных персонажей Nintendo и WWF (организация признана нежелательной на территории РФ). После увольнения из Valiant в 1992 г. Шутер и несколько его коллег основали Defiant Comics. Несмотря на некоторый первоначальный успех с первым комиксом, новая компания не смогла привлечь аудиторию на переполненном рынке прямых продаж и прекратила свою деятельность через тринадцать месяцев после начала выпуска комиксов.

В 2003 г. Шутер стал креативным директором и главным редактором компании по производству комиксов Illustrated Media. По состоянию на 2023 г. Шутер работал редактором-консультантом и внештатным автором в Illustrated Media.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных