Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Трансляция детских соревнований на Эльбрусе может побить мировой рекорд

Ведомости

Прямые эфиры со всероссийских детских соревнований «Приз Эльбруса» по горным лыжам установят мировой рекорд по высоте их проведения, сообщили в Telegram-канале Российской федерации горнолыжного спорта. Официальная отметка в горах – 3889 м над уровнем моря.

«Мы прокладываем оптоволокно сквозь камни. Мы ведем съемку там, где нестабильно все — от погоды до электричества. Мы боремся с высотой, которая отключает не только аппаратуру, но и сознание», – говорится в публикации.

По данным федерации, рекорд будет подтвержден экспертами международной книги рекордов Interrecord, а также включен в официальный реестр рекордов России.

Ежегодные соревнования «Приз Эльбруса» состоятся с 2 по 5 июля в Терсколе на курорте «Эльбрус». В федерации горнолыжного спорта пообещали провести многодневную трансляцию. В мероприятии будут участвовать юноши и девушки следующих возрастных категорий: младше 14 лет и младше 16 лет (U-16). Они посоревнуются в дисциплинах слалом и слалом-гигант.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных