Трансляция детских соревнований на Эльбрусе может побить мировой рекорд
Прямые эфиры со всероссийских детских соревнований «Приз Эльбруса» по горным лыжам установят мировой рекорд по высоте их проведения, сообщили в Telegram-канале Российской федерации горнолыжного спорта. Официальная отметка в горах – 3889 м над уровнем моря.
«Мы прокладываем оптоволокно сквозь камни. Мы ведем съемку там, где нестабильно все — от погоды до электричества. Мы боремся с высотой, которая отключает не только аппаратуру, но и сознание», – говорится в публикации.
По данным федерации, рекорд будет подтвержден экспертами международной книги рекордов Interrecord, а также включен в официальный реестр рекордов России.
Ежегодные соревнования «Приз Эльбруса» состоятся с 2 по 5 июля в Терсколе на курорте «Эльбрус». В федерации горнолыжного спорта пообещали провести многодневную трансляцию. В мероприятии будут участвовать юноши и девушки следующих возрастных категорий: младше 14 лет и младше 16 лет (U-16). Они посоревнуются в дисциплинах слалом и слалом-гигант.