Власти Крыма предложили запретить мигрантам привозить семьи в Россию

Власти Крыма предложили запретить мигрантам привозить семьи в РоссиюАсенов счел слабостью «игры в толерантность» по вопросу миграционной политики
Крымские власти предложили запретить мигрантам привозить семьи в Россию и получать гражданство на основании трудовой визы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов заявил, что в Крыму изучили инициативы по формированию миграционной политики и сформировали свои предложения. «Это в первую очередь запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключение возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы», – написал он в Telegram.
Глава Крыма считает, что «никакие экономические интересы не могут превалировать над вопросами национальной безопасности». По его словам, миграционной политикой должен заниматься один орган власти. Аксенов добавил, что ужесточение миграционной политики – это «не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а именно вопрос национальной безопасности».
«Все наши игры в толерантность, так же как и наше бездействие, воспринимаются в текущих условиях как слабость», – заключил он.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил 24 июня, что с 2024 г. Госдума приняла 16 законов, которые направлены на борьбу с нелегальной миграцией. По его словам, результативными стали нормы закона об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Также с 1 апреля этого года заработал закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы.
1 июля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Минфин предложил ввести с 1 сентября 2025 г. новые пошлины для мигрантов. Минфин предлагает добавить в перечень пошлину за продление разрешения на работу и выдачу его дубликата, а также за выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников.
Сейчас госпошлина взимается за выдачу разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ), разрешения на привлечение иностранных работников, приглашение иностранца в РФ, а также за продление срока временного пребывания и регистрацию гражданина по месту жительства.