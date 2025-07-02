Власти Крыма предложили запретить мигрантам привозить семьи в Россию

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил 24 июня, что с 2024 г. Госдума приняла 16 законов, которые направлены на борьбу с нелегальной миграцией. По его словам, результативными стали нормы закона об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Также с 1 апреля этого года заработал закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы.