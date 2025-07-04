Суд взыскал с Нагиева долги по ЖКХ
Мировой суд в Москве взыскал с актера и телеведущего Дмитрия Нагиева долги по коммунальным платежам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инстанцию.
Отмечается, что ГБУ «Эважд» взыскивает с Нагиева плату «за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию». Сумма долга при этом не уточняется.
В сентябре 2024 г. мировой судья участка № 451 Мещанского района Москвы вынес приказ о взыскании с актера и музыканта Никиты Преснякова задолженности по оплате коммунальных услуг. Сообщалось, что у Преснякова образовался долг по оплате за услугу по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. Сумма задолженности не называлась.