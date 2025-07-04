Суд взыскал с Нагиева долги по ЖКХ

В сентябре 2024 г. мировой судья участка № 451 Мещанского района Москвы вынес приказ о взыскании с актера и музыканта Никиты Преснякова задолженности по оплате коммунальных услуг. Сообщалось, что у Преснякова образовался долг по оплате за услугу по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. Сумма задолженности не называлась.