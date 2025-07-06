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На танкере в Усть-Луге произошла утечка аммиака

Ведомости

В морском порту Усть-Луга в Ленинградской области на танкере произошла незначительная утечка жидкого аммиака, Минтранс России держит на контроле инцидент, сообщает Telegram-канал ведомства.

Утечка на танкере «Эко визард» произошла 6 июля во время погрузочно-разгрузочных работ. По данным Минтранса, после инцидента экипаж эвакуировали, никто не пострадал. Дальнейшую погрузку груза пришлось остановить. Последствия происшествия ликвидируют аварийные службы терминала, говорится в сообщении.

«Силы и средства Балтийского филиала ФГБУ «Морспасслужба» приведены в полную готовность к аварийно-спасательным работам. Планируется водолазный осмотр судна», – добавили в Минтрансе.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что угрозы жизни и здоровью людей нет, инцидент также не оказал негативного воздействия на окружающую среду. Показатели экологической безопасности находятся в пределах ПДК, добавил он. По словам Дрозденко, благодаря дождливой погоде и «своевременно установленной водяной завесе» рассеивания веществ в атмосфере удалось избежать, были обеспечены их локализация и сбор.

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