На танкере в Усть-Луге произошла утечка аммиака

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что угрозы жизни и здоровью людей нет, инцидент также не оказал негативного воздействия на окружающую среду. Показатели экологической безопасности находятся в пределах ПДК, добавил он. По словам Дрозденко, благодаря дождливой погоде и «своевременно установленной водяной завесе» рассеивания веществ в атмосфере удалось избежать, были обеспечены их локализация и сбор.