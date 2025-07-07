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В 32 регионах пожаловались на нарушения в ходе ЕГЭ

Ведомости

72 раза в Рособрнадзор обратились с жалобами на нарушения в процедуре проведения ЕГЭ-2025. Обращение поступили из 32 российских регионов, сообщил глава ведомства Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании экзамена текущего года.

По его словам, 69 обращений содержали жалобы на нарушение порядка проведения тестирования. В 55 текстах россияне высказывали недовольство качеством его проведения. Подтверждения нарушений были найдены по 14 случаям, указал глава Рособрнадзора.

2 июля в Генпрокуратуре РФ отметили, что нарушения прав школьников и выпускников на ГИА находятся под личным контролем генерального прокурора России Игоря Краснова. Тогда в пример привели ситуацию, при которой по ошибке организаторов на ОГЭ по русскому языку 250 детей получили текст, не входивший в экзаменационные материалы. В результате несоответствия они первоначально получили по 0 баллов за изложение, однако по требованию прокуратуры Московского региона им позже выставили объективные оценки. Тогда же стало известно о фактах продажи ответов на тестирования в Москве, Краснодарском крае, Московской и Ростовской областях.

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