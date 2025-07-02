В Генпрокуратуре сообщили о фактах продажи ответов на ГИА в четырех регионах

Кроме того, под личным контролем генерального прокурора РФ Игоря Краснова находится ситуацию по восстановлению нарушенных прав школьников во время ГИА. Речь идет об ошибках организаторов, например, на ОГЭ по русскому языку, когда 250 детям был предоставлен текст, не входивший в экзаменационные материалы. В результате несоответствия школьники первоначально получили по 0 баллов за изложение, однако по требованию прокуратуры Московского региона им позже выставили объективные оценки.