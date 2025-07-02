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В Генпрокуратуре сообщили о фактах продажи ответов на ГИА в четырех регионах

Ведомости

Органы прокуратуры Москвы, Краснодарского края, Московской и Ростовской областей направили иски о признании ответов на государственные экзамены для школьников 9 и 11 классов запрещенной к распространению информацией, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Продолжается работа по ограничению доступа к сведениям о продаже экзаменационных заданий и ответов к ним. <...> Одновременно судами по инициативе прокуроров приняты меры предварительной защиты в виде ограничения доступа к данной информации», – говорится в публикации.

Кроме того, под личным контролем генерального прокурора РФ Игоря Краснова находится ситуацию по восстановлению нарушенных прав школьников во время ГИА. Речь идет об ошибках организаторов, например, на ОГЭ по русскому языку, когда 250 детям был предоставлен текст, не входивший в экзаменационные материалы. В результате несоответствия школьники первоначально получили по 0 баллов за изложение, однако по требованию прокуратуры Московского региона им позже выставили объективные оценки.

В 2025 г. с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 608 человек. 189 из них – за использование телефонов. При этом 5780 человек сдали экзамен на 100 баллов. 18 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что это число будет расти, поскольку некоторым участникам еще предстоит пройти тестирование в резервные дни и в формате пересдачи.

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