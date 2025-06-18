В этом году за использование телефонов с ЕГЭ удалили 189 человек
Он также рассказал, что в текущем году уже 5780 человек сдали экзамен на 100 баллов. Музаев отметил, что это число будет расти, поскольку некоторым участникам еще предстоит пройти тестирование в резервные дни и в формате пересдачи.
Основной период ЕГЭ в 2025 г. начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая школьники прошли тестирование по базовой и профильной математике. 30 мая стартовал экзамен по русскому языку. Всего зарегистрировались на ЕГЭ в основной период 712 000 человек, 637 000 из них – выпускники текущего года.
9 июня стало известно, что в 2025 г. число выпускников, сдавших ЕГЭ по профильной математике на 60 баллов и выше, увеличилось на 10,8% и составило около 185 000 человек в сравнении с показателем прошлого года. Эта динамика наблюдается с одновременным ростом числа участников такого экзамена – на 30 000 (10,9%) до 305 000 человек в сравнении с прошлым годом. Всего порог в 60 баллов по данному экзамену преодолели 60,7% участников. Средний результат сдававших такой экзамен выпускников в этом году снизился примерно на 0,5 балла до 62,05.