В этом году за использование телефонов с ЕГЭ удалили 189 человек

9 июня стало известно, что в 2025 г. число выпускников, сдавших ЕГЭ по профильной математике на 60 баллов и выше, увеличилось на 10,8% и составило около 185 000 человек в сравнении с показателем прошлого года. Эта динамика наблюдается с одновременным ростом числа участников такого экзамена – на 30 000 (10,9%) до 305 000 человек в сравнении с прошлым годом. Всего порог в 60 баллов по данному экзамену преодолели 60,7% участников. Средний результат сдававших такой экзамен выпускников в этом году снизился примерно на 0,5 балла до 62,05.