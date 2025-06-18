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В этом году за использование телефонов с ЕГЭ удалили 189 человек

Ведомости

В этом году с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 608 человек. 189 из них – за использование телефонов. Об этом ТАСС сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также рассказал, что в текущем году уже 5780 человек сдали экзамен на 100 баллов. Музаев отметил, что это число будет расти, поскольку некоторым участникам еще предстоит пройти тестирование в резервные дни и в формате пересдачи.

Основной период ЕГЭ в 2025 г. начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая школьники прошли тестирование по базовой и профильной математике. 30 мая стартовал экзамен по русскому языку. Всего зарегистрировались на ЕГЭ в основной период 712 000 человек, 637 000 из них – выпускники текущего года.

9 июня стало известно, что в 2025 г. число выпускников, сдавших ЕГЭ по профильной математике на 60 баллов и выше, увеличилось на 10,8% и составило около 185 000 человек в сравнении с показателем прошлого года. Эта динамика наблюдается с одновременным ростом числа участников такого экзамена – на 30 000 (10,9%) до 305 000 человек в сравнении с прошлым годом. Всего порог в 60 баллов по данному экзамену преодолели 60,7% участников. Средний результат сдававших такой экзамен выпускников в этом году снизился примерно на 0,5 балла до 62,05.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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