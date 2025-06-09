Порог в 60 баллов по профильной математике преодолело на 11% больше выпускников

Всего порог в 60 баллов по профильной математике преодолело 60,7% участников экзамена в этом году. Средний результат сдававших такой экзамен выпускников в этом году снизился примерно на 0,5 балла – с 62,63 балла в 2024 г. до 62,05 в 2025 г. Сократилась и доля не преодолевших минимальный порог Рособрнадзора в 27 баллов от общего числа участников – с 6,6% в 2024 г. до 4,8% в 2025 г.