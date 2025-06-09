Порог в 60 баллов по профильной математике преодолело на 11% больше выпускников

Порог в 60 баллов по профильной математике преодолело на 11% больше выпускниковПо оценке Рособрнадзора, с такими результатами можно поступить в вузы на инженерные и IT-направления
В 2025 г. число выпускников, сдавших ЕГЭ по профильной математике на 60 баллов и выше, увеличилось на 10,8% и составило около 185 000 человек в сравнении с 2024 г. Эта динамика наблюдается с одновременным ростом числа участников такого экзамена – на 30 000 (10,9%) до 305 000 человек в сравнении с прошлым годом. Такие данные о предварительных результатах экзаменов предоставил «Ведомостям» представитель Федеральной службы по надзору в сфере образования (Рособрнадзор).
Всего порог в 60 баллов по профильной математике преодолело 60,7% участников экзамена в этом году. Средний результат сдававших такой экзамен выпускников в этом году снизился примерно на 0,5 балла – с 62,63 балла в 2024 г. до 62,05 в 2025 г. Сократилась и доля не преодолевших минимальный порог Рособрнадзора в 27 баллов от общего числа участников – с 6,6% в 2024 г. до 4,8% в 2025 г.
Свои результаты по данному экзамену школьники узнают 10 июня, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев 6 июня во время пресс-конференции, посвященной предварительным итогам ЕГЭ. По оценке службы, набравшие от 60 баллов по профильной математике выпускники смогут поступить в российские вузы на инженерные и IT-специальности. Музаев также отметил, что серьезных изменений в заданиях по всем предметам ЕГЭ в этом году не было, поэтому результаты сдачи за 2025 г. можно обоснованно сопоставлять с прошлогодними.
Говоря о других предметах, глава Рособрнадзора отметил рост среднего балла ЕГЭ по химии с 56,79 до 58,15 в 2025 г. Это произошло одновременно с ростом числа сдающих на 7,6% до 85 000 человек в сравнении с 2024 г. «Для естественно-научных предметов это очень большой рост количества участников», – отметил он.
В сравнении с 2024 г. количество сдающих литературу в этом году уменьшилось на 13,5% до 37 000 человек. Средний балл по этому предмету немного вырос – с 61,67 до 61,91. По истории выросло как количество сдающих экзамен – на 12,2% до 83 000 выпускников, так и средний балл – с 55,4 до 55,85.
Предварительные результаты ЕГЭ по остальным предметам, проходившим позже озвученных, еще не готовы, уточнил представитель Рособрнадзора. В основной этап проведения экзамена выпускникам остается сдать информатику 10 июня и устную часть по иностранным языкам 11 июня. В этом году на ЕГЭ зарегистрировалось 716 308 человек, из них 641 313 (89,5%) – выпускники этого года.
Рост числа сдающих профильную математику и химию вместе с сокращением числа преодолевших минимальный порог школьников произошел из-за профориентационной работы в школах, пояснил «Ведомостям» ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования Института образования ВШЭ Илья Денисенко. Сейчас регионы с помощью федеральных мер ориентированы на наращивание кадров по инженерным специальностям естественно-научного цикла. Помимо этого, если выпускник набрал на ЕГЭ по профильной математике 60 баллов или больше, риски отчисления из вуза из-за недостатка знаний значительно снижаются, заключил эксперт.
До 2024 г. доля сдающих профильную математику детей несколько лет постоянно снижалась, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Смена тренда связана с тем, что Министерство просвещения активно популяризировало естественно-научное образование среди школьников, соглашается он с Денисенко.
В 2024/25 учебном году около 40% бюджетных мест из 620 500 распределили на инженерно-технические специальности, сообщал «Ведомостям» представитель Минобрнауки. Поступающим в 2025 г. абитуриентам будет доступно примерно 619 000 бюджетных мест и 246 000 из них (также 40%) снова отдадут на направления, связанные с инженерией и современными технологиями, говорил глава Минобрнауки Валерий Фальков в мае на пленарном заседании Госдумы.
Число выпускников, сдающих ЕГЭ по физике и информатике, составляет примерно 200 000 человек, сказал Илюхин. Поэтому у таких абитуриентов с результатами ниже 60 баллов по одному из предметов есть серьезные шансы пройти в этом году на бюджет «во многие региональные и даже некоторые московские вузы», но только не на IT-направления, а на инженерные, считает он.