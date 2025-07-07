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На пересдачу ЕГЭ зарегистрировались больше 144 000 человек

Ведомости

На пересдачу одного из предметов ЕГЭ в 2025 г. записались больше 144 000 человек. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ.

Для сравнения, в 2024 г. количество желающих пересдать экзамен составило около 105 000 школьников. Пересдача проходила 3 и 4 июля.

По данным Рособрнадзора, около 682 000 человек приняли участие в ЕГЭ-2025 в основной период. Экзамены были организованы во всех субъектах Российской Федерации, а также в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 зарубежных странах.

30 июня заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил о том, что ЕГЭ по истории не будет обязательным для гуманитариев в новом учебном году. Это решение было озвучено на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

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