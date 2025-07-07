На пересдачу ЕГЭ зарегистрировались больше 144 000 человек

30 июня заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил о том, что ЕГЭ по истории не будет обязательным для гуманитариев в новом учебном году. Это решение было озвучено на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.