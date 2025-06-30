ЕГЭ по истории не будет обязательным для гуманитариев в новом учебном году
ЕГЭ по истории не будут делать обязательным для поступающих на гуманитарные и социально-экономические направления в новом учебном году. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
«Мы сделаем максимально комфортный переход, потому что те, кто с 1 сентября начнут учиться, они должны быть за два года сориентированы на какой-то экзамен. Мы должны сейчас – в этом году, до конца года точно сказать, что будет в 2027 г.», – сказал он (цитата по ТАСС).
22 июня ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступающих в гуманитарные вузы. Президент поддержал предложение.
Власти начали проводить изменения в школьных учебниках по истории после февраля 2022 г. Официально заявлялось, что решения об этом приняты в том числе с целью включения в них разделов о спецоперации на Украине.
С сентября 2023 г. учить историю по новому единому учебнику начали старшеклассники. «История России» для школьников 11-го класса включает в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в., где последняя глава посвящена российско-украинскому конфликту. Также разрабатывается учебник по истории для средней школы.