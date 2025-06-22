Путин поддержал обязательный ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы

Сейчас в России ожидают выпуска нового учебника по истории для 5–9-х классов. Из ключевых нововведений – раздел про спецоперацию. Как отмечал министр просвещения Сергей Кравцов, раздел про цели и задачи спецоперации уже есть в программе курса по истории. В ноябре 2024 г. новые учебники по истории для средней школы были включены в федеральный перечень учебников.