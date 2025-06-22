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Путин поддержал обязательный ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы

С инициативой выступил ректор МГИМО Торкунов
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею об обязательном экзамене по истории для поступления в гуманитарные вузы. 

С инициативой выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече Путина с с авторами учебников истории. По его словам, «важно было бы, чтобы курс истории охватывал тех ребят, которые поступают на гуманитарные и социально-экономические специальности».

«Хорошо. Я сдавал историю как раз, когда поступал в университет», – ответил президент.

Сейчас в России ожидают выпуска нового учебника по истории для 5–9-х классов. Из ключевых нововведений – раздел про спецоперацию. Как отмечал министр просвещения Сергей Кравцов, раздел про цели и задачи спецоперации уже есть в программе курса по истории. В ноябре 2024 г. новые учебники по истории для средней школы были включены в федеральный перечень учебников.

С сентября 2023 г. учить историю по новому единому учебнику начали старшеклассники. «История России» для школьников 11-го класса включает в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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