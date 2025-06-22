Путин поддержал обязательный ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы

Путин поддержал обязательный ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузыС инициативой выступил ректор МГИМО Торкунов
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею об обязательном экзамене по истории для поступления в гуманитарные вузы.
С инициативой выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече Путина с с авторами учебников истории. По его словам, «важно было бы, чтобы курс истории охватывал тех ребят, которые поступают на гуманитарные и социально-экономические специальности».
«Хорошо. Я сдавал историю как раз, когда поступал в университет», – ответил президент.
Сейчас в России ожидают выпуска нового учебника по истории для 5–9-х классов. Из ключевых нововведений – раздел про спецоперацию. Как отмечал министр просвещения Сергей Кравцов, раздел про цели и задачи спецоперации уже есть в программе курса по истории. В ноябре 2024 г. новые учебники по истории для средней школы были включены в федеральный перечень учебников.
С сентября 2023 г. учить историю по новому единому учебнику начали старшеклассники. «История России» для школьников 11-го класса включает в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.