В школьных учебниках по истории регионов сделают акцент на единстве народов РФ

В школьных учебниках по истории регионов сделают акцент на единстве народов РФВключить такую идею авторов учебных изданий призвали в АП и Минпросвещения
Школьные учебники по истории регионов России должны быть направлены на единое толкование событий, которое укрепит взаимопонимание и дружбу между народами страны. Об этом 11 июня рассказал начальник управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников на пленарном заседании межрегиональной конференции Российского военно-исторического общества (РВИО) в Калуге.
Учебный курс «История нашего края» вводится в школах с 1 сентября 2025 г. в рамках предмета «История», следует из соответствующего приказа Минпросвещения от 19 апреля 2025 г. В 5-м классе на изучение этого предмета учителям необходимо выделить примерно 34 из 102 часов (33%), а в 6–7-м классах – по 17 из 102 часов (17%), следует из документа.
Слушателями конференции стали авторские коллективы из 38 субъектов России, рассказал «Ведомостям» представитель РВИО. Бочарников, обращаясь к ним, отметил, что история региона должна гармонировать с историей России. «Эта задача, безусловно, политическая», – добавил он.
Единые учебники истории
Замминистра просвещения Ольга Колударова рассказала на заседании, что на федеральную экспертизу уже направлены учебники региональной истории от 14 субъектов РФ. В их число вошли Республики Алтай, Бурятия, Ингушетия, Марий Эл и Северная Осетия, а также Сахалинская, Калининградская, Тамбовская области и др. Для проведения занятий по истории родного края учителя смогут использовать не только государственные учебники, но и учебные пособия (дополнительные материалы к учебнику), уточнила замминистра. Особое внимание в учебном курсе следует уделить истории региона в период Великой Отечественной войны. «Очень важно доносить до детей историческую правду», – добавила Колударова.
Разработчики учебников истории находятся «на передовой битвы за умы и будущее наших детей», заявил на заседании губернатор Калужской области Владислав Шапша. В детях необходимо воспитывать критическое отношение ко всем историческим событиям, добавил он.
Референт управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов, в свою очередь, отметил, что школьная история края должна опираться на биографии выдающихся земляков и «жизнеописания героев» региона. По его словам, «большая история великой страны – это всегда сумма маленьких историй». Учебники истории также выполняют и другую важную функцию: формируют школьников как граждан, заключил он.
Советская система школьного образования также включала в себя изучение истории республик СССР, они должны были не противоречить общей истории государства, напоминает историк и политолог Алексей Макаркин. По его словам, советский опыт показывает, что разработать учебники по региональной истории без таких расхождений – выполнимая задача.
Вместе с тем «наряду с официальной историей есть и неофициальная», с которой государству приходится постоянно конкурировать, говорит Макаркин. Например, герой Отечественной войны 1812 г. генерал Алексей Ермолов является крайне негативной фигурой для части жителей кавказских республик, напоминает он. В то же время в интернете можно найти неоднозначные оценки о ходе присоединения Великого Новгорода к Московскому государству при Иване III, дополняет эксперт.