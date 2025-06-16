Газета
Телеграм
Главная / Общество /

В школьных учебниках по истории регионов сделают акцент на единстве народов РФ

Включить такую идею авторов учебных изданий призвали в АП и Минпросвещения
Виталий Крюков
В Калужской области будущее учебников обсуждали начальник управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников и губернатор Владислав Шапша
В Калужской области будущее учебников обсуждали начальник управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников и губернатор Владислав Шапша / Алексей Орлов / Ведомости

Школьные учебники по истории регионов России должны быть направлены на единое толкование событий, которое укрепит взаимопонимание и дружбу между народами страны. Об этом 11 июня рассказал начальник управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников на пленарном заседании межрегиональной конференции Российского военно-исторического общества (РВИО) в Калуге.

Учебный курс «История нашего края» вводится в школах с 1 сентября 2025 г. в рамках предмета «История», следует из соответствующего приказа Минпросвещения от 19 апреля 2025 г. В 5-м классе на изучение этого предмета учителям необходимо выделить примерно 34 из 102 часов (33%), а в 6–7-м классах – по 17 из 102 часов (17%), следует из документа.

Слушателями конференции стали авторские коллективы из 38 субъектов России, рассказал «Ведомостям» представитель РВИО. Бочарников, обращаясь к ним, отметил, что история региона должна гармонировать с историей России. «Эта задача, безусловно, политическая», – добавил он.

Единые учебники истории

С 1 сентября 2023 г. в российских школах введена единая общеобразовательная программа, тогда же Минпросвещения начало вводить и единые учебники. Учебные материалы по истории и обществознанию создаются авторскими коллективами во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским. По единым учебникам истории уже учатся школьники 10–11-х классов, с 1 сентября 2025 г. они войдут и в программу 5–9-х классов, сообщал министр просвещения Сергей Кравцов в ноябре 2024 г.

Замминистра просвещения Ольга Колударова рассказала на заседании, что на федеральную экспертизу уже направлены учебники региональной истории от 14 субъектов РФ. В их число вошли Республики Алтай, Бурятия, Ингушетия, Марий Эл и Северная Осетия, а также Сахалинская, Калининградская, Тамбовская области и др. Для проведения занятий по истории родного края учителя смогут использовать не только государственные учебники, но и учебные пособия (дополнительные материалы к учебнику), уточнила замминистра. Особое внимание в учебном курсе следует уделить истории региона в период Великой Отечественной войны. «Очень важно доносить до детей историческую правду», – добавила Колударова.

Разработчики учебников истории находятся «на передовой битвы за умы и будущее наших детей», заявил на заседании губернатор Калужской области Владислав Шапша. В детях необходимо воспитывать критическое отношение ко всем историческим событиям, добавил он.

Референт управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов, в свою очередь, отметил, что школьная история края должна опираться на биографии выдающихся земляков и «жизнеописания героев» региона. По его словам, «большая история великой страны – это всегда сумма маленьких историй». Учебники истории также выполняют и другую важную функцию: формируют школьников как граждан, заключил он.

Советская система школьного образования также включала в себя изучение истории республик СССР, они должны были не противоречить общей истории государства, напоминает историк и политолог Алексей Макаркин. По его словам, советский опыт показывает, что разработать учебники по региональной истории без таких расхождений – выполнимая задача.

Вместе с тем «наряду с официальной историей есть и неофициальная», с которой государству приходится постоянно конкурировать, говорит Макаркин. Например, герой Отечественной войны 1812 г. генерал Алексей Ермолов является крайне негативной фигурой для части жителей кавказских республик, напоминает он. В то же время в интернете можно найти неоднозначные оценки о ходе присоединения Великого Новгорода к Московскому государству при Иване III, дополняет эксперт.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных