В школьных учебниках по истории регионов сделают акцент на единстве народов РФ

Замминистра просвещения Ольга Колударова рассказала на заседании, что на федеральную экспертизу уже направлены учебники региональной истории от 14 субъектов РФ. В их число вошли Республики Алтай, Бурятия, Ингушетия, Марий Эл и Северная Осетия, а также Сахалинская, Калининградская, Тамбовская области и др. Для проведения занятий по истории родного края учителя смогут использовать не только государственные учебники, но и учебные пособия (дополнительные материалы к учебнику), уточнила замминистра. Особое внимание в учебном курсе следует уделить истории региона в период Великой Отечественной войны. «Очень важно доносить до детей историческую правду», – добавила Колударова.