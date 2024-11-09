Новые учебники по истории России включены в федеральный перечень

О начале подготовки нового учебника по истории России для высшей школы в конце октября 2020 г. сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Планировалось, что он будет состоять из 30 глав. В январе 2024 г. замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявил, что новый текст охватит весь период с древнейших времен и до спецоперации.