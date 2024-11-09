Новые учебники по истории России включены в федеральный перечень
Новые учебники по истории России и всеобщей истории для 5-9-х классов включены в федеральный перечень учебников. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.
По данным ведомства, учебники получили свыше 99% положительных оценок по всем критериям. Апробация проводилась в октябре, в ней приняли участие более 300 образовательных организаций всех федеральных округов России. По итогам рассмотрения отчетов об апробации Научно-методический совет установил бессрочный срок действия экспертных заключений и внес новые книги в федеральный перечень.
Были одобрены четыре учебника по истории России, авторами которых выступили помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО, профессор Анатолий Торкунов. Также апробацию прошли пять учебников по всеобщей истории, подготовленные Мединским и академиком Российской академии наук (РАН) Александром Чубарьяном.
О начале подготовки нового учебника по истории России для высшей школы в конце октября 2020 г. сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Планировалось, что он будет состоять из 30 глав. В январе 2024 г. замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявил, что новый текст охватит весь период с древнейших времен и до спецоперации.
С сентября прошлого года учить историю по новому единому учебнику стали старшеклассники. «История России» для школьников 11-го класса включает в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.
30 марта Мединский сообщил, что учебники по истории для учащихся 5–9-х классов готовы, их публикация планируется уже в этом году. По его словам, вводиться книги будут постепенно в разных регионах и продолжат дорабатываться после публикации.