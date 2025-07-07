СМИ: умер замначальника отдела земельного фонда Минтранса Алексей Корнейчук
На 43-м году жизни скончался замначальника отдела земельного фонда Минтранса Алексей Корнейчук. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
«Он резко встал во время совещания и упал замертво, медики помочь ему уже не смогли», — сказал он.
По данным собеседника телеканала, это случилось прямо на рабочем месте Корнейчук. Он умер в здании Минтранса на Старой Басманной улице Москвы. По предварительным данным, причиной смерти Корнейчука стала остановка сердца.