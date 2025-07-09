Народная артистка России Галина Карелина скончалась на 95-м году жизни
Народная артистка России Галина Карелина скончалась на 95-м году жизни, сообщили в Александрийском театре.
«Галина Тимофеевна Карелина принадлежала к плеяде замечательных мастеров, являющих пример беззаветного служения профессии», – рассказали в пресс-службе театра.
Карелина родилась в 1931 г. Сразу после окончания Ленинградского театрального института им. А. Н. Островского (в настоящее время РГИСИ) ее приняли в труппу Академического театра драмы им. А. С. Пушкина ( в настоящее время Александрийский театр).
Карелина создала более 60 ролей современного и классического репертуара за 69 лет служения в театре. Последними ее ролями стали: роль Бабушки в спектакле «Блаженная Ксения. История любви» и роль Дамы в спектакле «Маскарад. Воспоминания будущего».