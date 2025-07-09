Вход в МХАТ им. Горького закрыт на фоне допроса Кехмана

«Фонтанка» писала, что обыск был проведен сразу после возвращения Кехмана из-за границы. Оперативные мероприятия проводились по делу о растрате в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 160 УК РФ) и связаны с контрактами по реконструкции старой сцены театра. Источник «Известий» сообщил о возбуждении уголовного дела по материалам ФСБ. Он пояснил, что Кехман не задержан, а приглашен в Следственный комитет в качестве свидетеля. По делу проходит ряд неустановленных лиц.