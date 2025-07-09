Вход в МХАТ им. Горького закрыт на фоне допроса Кехмана
Вход в здание МХАТ им. Горького закрыт. Рядом с театром находится автомобиль Росгвардии, внутри здания работают сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС.
9 июля СМИ сообщили, что в Подмосковье сотрудники Следственного комитета провели обыски по месту жительства генерального директора МХАТ им. Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана.
«Фонтанка» писала, что обыск был проведен сразу после возвращения Кехмана из-за границы. Оперативные мероприятия проводились по делу о растрате в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 160 УК РФ) и связаны с контрактами по реконструкции старой сцены театра. Источник «Известий» сообщил о возбуждении уголовного дела по материалам ФСБ. Он пояснил, что Кехман не задержан, а приглашен в Следственный комитет в качестве свидетеля. По делу проходит ряд неустановленных лиц.
Кехман родился 9 февраля 1968 г. в Куйбышеве (Самара). В 1989 г. окончил Самарский государственный педагогический университет, а в 2009 г. – Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. С 2007 г. был гендиректором Михайловского театра в Санкт-Петербурге, весной 2015 г. стал гендиректором Новосибирского академического театра оперы и балета. Стал гендиректором МХАТ им. М. Горького 27 октября 2021 г.