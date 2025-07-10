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Депутаты предложили создать службу для вызова экстренной ветеринарной помощи

Ведомости

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили ввести единый короткий номер для вызова экстренной ветеринарной помощи, пишут «РИА Новости» со ссылкой на документ с обращением к министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Авторами инициативы выступили зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов и первый зампред думского комитета по информполитике Антон Ткачев. По их мнению, оптимальным вариантом может стать номер 106, который в настоящий момент свободен и легко запоминается.

Депутаты отмечают, что создание такого номера позволит значительно ускорить реагирование в случае угрозы жизни и здоровью животных, а также обеспечит круглосуточный доступ граждан к ветеринарной помощи. Это поможет снизить нагрузку на общие экстренные службы (112 и 103), освободив их ресурсы для решения непосредственных задач.

Кроме того, авторы инициативы полагают, что новый номер поможет улучшить защиту животных от жестокого обращения и несчастных случаев, повысит уровень гуманного отношения к животным и создаст единую систему реагирования на ситуации, связанные с риском распространения инфекций и эпидемий.

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