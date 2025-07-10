Депутаты предложили создать службу для вызова экстренной ветеринарной помощи

Депутаты отмечают, что создание такого номера позволит значительно ускорить реагирование в случае угрозы жизни и здоровью животных, а также обеспечит круглосуточный доступ граждан к ветеринарной помощи. Это поможет снизить нагрузку на общие экстренные службы (112 и 103), освободив их ресурсы для решения непосредственных задач.