Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Прокуратура запросила для экс-сотрудника МО РФ Тимофеева 10 лет колонии

Ведомости

Прокурор попросил Московский гарнизонный военный суд принять решение о 10 годах лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафе в размере 5,9 млн руб. в отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ полковника Ильи Тимофеева. Он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере, передает ТАСС.

Кроме того, гособвинение заявило о требовании лишить Тимофеева звания полковника и конфисковать у него более 2,96 млн руб., которые соответствуют размеру полученной взятки.

Сначала Тимофееву инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), затем переквалифицировали обвинение на злоупотребление должностными полномочиями. Преследование по этому уголовному делу прекратили, как и по делу о покушении на взятку (ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сейчас военное следствие идет в рамках обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Полковника задержали 24 августа 2023 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных