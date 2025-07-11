Прокуратура запросила для экс-сотрудника МО РФ Тимофеева 10 лет колонии
Прокурор попросил Московский гарнизонный военный суд принять решение о 10 годах лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафе в размере 5,9 млн руб. в отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ полковника Ильи Тимофеева. Он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере, передает ТАСС.
Кроме того, гособвинение заявило о требовании лишить Тимофеева звания полковника и конфисковать у него более 2,96 млн руб., которые соответствуют размеру полученной взятки.
Сначала Тимофееву инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), затем переквалифицировали обвинение на злоупотребление должностными полномочиями. Преследование по этому уголовному делу прекратили, как и по делу о покушении на взятку (ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сейчас военное следствие идет в рамках обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Полковника задержали 24 августа 2023 г.