Прокуратура запросила для экс-сотрудника МО РФ Тимофеева 10 лет колонии

Сначала Тимофееву инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), затем переквалифицировали обвинение на злоупотребление должностными полномочиями. Преследование по этому уголовному делу прекратили, как и по делу о покушении на взятку (ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сейчас военное следствие идет в рамках обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Полковника задержали 24 августа 2023 г.