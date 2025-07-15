В РФ работают над едиными правилами отключения мобильного интернета

По словам собеседника издания, операторы перегружены запросами на отключения от местных руководителей, не имеющих соответствующих полномочий. Такие заявки приходится перенаправлять в Москву для проверки их легитимности и составления планов блокировок, что отнимает время. В результате доступ не всегда оперативно ограничивается там, где это необходимо, а в некоторых случаях может ошибочно блокироваться там, где в этом нет нужды. Как отметил директор Института исследований интернета Карен Казарян, упорядочивание процедуры позволит избежать необоснованных отключений для пользователей и снизит нагрузку на операторов. Эксперт считает оправданным создание единого органа для передачи предписаний, а также системы оперативного обмена проверенной информацией со связистами.