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В РФ работают над едиными правилами отключения мобильного интернета

Ведомости

Минцифры и бизнес ведут переговоры о введении регламента отключения мобильного интернета, участившегося в последнее время. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника и топ-менеджера одной из сотовых компаний.

По словам собеседников издания, в настоящее время решения о блокировке связи принимают местные власти, региональные управления МЧС и другие должностные лица и организации, причем запросы зачастую носят несистемный характер. По словам источника, близкого к одному из сотовых операторов, до недавнего времени операторы руководствовались указаниями Роскомнадзора и силовых структур, включая ФСБ. Это было стандартной практикой, например, при подготовке к массовым мероприятиям. Однако в текущей ситуации из-за участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) количество инстанций, отдающих такие распоряжения, значительно возросло.

Отключения связи происходят и из-за массированных атак дронов на стратегические объекты, включая аэропорты. Например, с 5 по 7 июля авиакомпании в России отменили 485 рейсов, 88 самолетов перенаправили на запасные аэродромы, а 1900 рейсов задержали.

По словам собеседника издания, операторы перегружены запросами на отключения от местных руководителей, не имеющих соответствующих полномочий. Такие заявки приходится перенаправлять в Москву для проверки их легитимности и составления планов блокировок, что отнимает время. В результате доступ не всегда оперативно ограничивается там, где это необходимо, а в некоторых случаях может ошибочно блокироваться там, где в этом нет нужды. Как отметил директор Института исследований интернета Карен Казарян, упорядочивание процедуры позволит избежать необоснованных отключений для пользователей и снизит нагрузку на операторов. Эксперт считает оправданным создание единого органа для передачи предписаний, а также системы оперативного обмена проверенной информацией со связистами.

В мае, накануне Дня Победы, пользователи в России столкнулись с массовыми отключениями мобильного интернета. Передача данных на мобильных устройствах перестала работать на фоне масштабных атак беспилотников. Тогда же в регионах официально начали объявлять о введенных ограничениях.

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