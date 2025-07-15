Госдума освободила бойцов от уплаты некоторых госпошлин в суде

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Согласно нему, военнослужащие не будут платить госпошлины за рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, или о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим. Разбирательства при этом могут идти в Верховном суде РФ, судах общей юрисдикции или вестись мировыми судьями.