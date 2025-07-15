Госдума освободила бойцов от уплаты некоторых госпошлин в суде
Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который освободил участников спецоперации и членов их семей от уплаты государственных пошлин в рамках рассмотрения некоторых судебных дел, говорится в публикации на сайте нижней палаты. По ряду из них сумма платежа достигает 3000 руб.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Согласно нему, военнослужащие не будут платить госпошлины за рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, или о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим. Разбирательства при этом могут идти в Верховном суде РФ, судах общей юрисдикции или вестись мировыми судьями.
Кроме того, плата не будет распространяться за рассмотрение дел об установлении фактов родства, признания отцовства, наследовании, принадлежности правоустанавливающих документов соответствующему лицу и др.
23 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по бюджету и налогам указанную инициативу. Он заявил, что процедур по установлению юридически значимых фактов в судебном порядке может быть несколько. Льгота, по его словам, позволит оградить семейный бюджет от дополнительных затрат.