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В Москве простились с последним членом Политбюро ЦК КПСС

Ведомости

В Москве завершилась церемония прощания с Вадимом Медведевым – последним членом Политбюро ЦК КПСС.

Церемония прощания состоялась в Центральной клинической больнице в Москве. Многие прислали в траурный зал венки. В том числе был венок от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Медведев скончался 11 июля на 97-году жизни. Он был старшейшим советским партийным деятелем, одним из главных соратников Михаила Горбачева.

Был членом Политбюро ЦК КПСС (1988 – 1990), секретарем ЦК КПСС (1986 – 1990). Был инициатором отмены постановления оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"». Добился возвращения в общее пользование из спецхранов запретных книг и журналов, включая произведения А. И. Солженицына и Л. Д. Троцкого.

Был ректором Академии общественных наук при ЦК КПСС (сейчас часть РАНХиГС). На похороны прибыли сотрудники университета. В Центральной клинической больнице был и нынешний ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

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