В Москве простились с последним членом Политбюро ЦК КПСС

Был членом Политбюро ЦК КПСС (1988 – 1990), секретарем ЦК КПСС (1986 – 1990). Был инициатором отмены постановления оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"». Добился возвращения в общее пользование из спецхранов запретных книг и журналов, включая произведения А. И. Солженицына и Л. Д. Троцкого.