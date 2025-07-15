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114-летнего бегуна из Индии насмерть сбила машина

Ведомости

Самый возрастной марафонец в мире из Индии Фаудж Сингх скончался в больнице после того, как его сбила машина в населенном пункте Беас Пинд в штате Пенджаб, сообщила газета Hindustan Times. Ему было 114 лет.

Как передает издание, писатель и журналист Хушвант Сингх написал в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ): «Моего торнадо в тюрбане больше нет». Таким образом он сослался на название биографии бегуна, которую написал сам. В момент происшествия Сингх переходил дорогу, после аварии его отвезли в больницу местные жители.

Сингх родился в 1911 г. в Индии. Бегать он начал только в 1989 г. (в возрасте 78 лет), так как пытался справиться с депрессией, когда потерял жену и ребенка. Первый марафон Сингха состоялся за месяц до его 89-летия. Всего он пробежал девять 42-километровых забегов. После 100 лет он также продолжал участвовать в марафонах.

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