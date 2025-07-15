114-летнего бегуна из Индии насмерть сбила машина

Сингх родился в 1911 г. в Индии. Бегать он начал только в 1989 г. (в возрасте 78 лет), так как пытался справиться с депрессией, когда потерял жену и ребенка. Первый марафон Сингха состоялся за месяц до его 89-летия. Всего он пробежал девять 42-километровых забегов. После 100 лет он также продолжал участвовать в марафонах.