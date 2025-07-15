FIG запретила российским гимнастам использовать георгиевскую ленту

В обновленных правилах сняты прежние ограничения на командные выступления и любые ассоциации с государственной символикой России и Белоруссии (хотя демонстрация флагов, гимнов и эмблем на соревнованиях по-прежнему запрещена). Под ограничения подпадают лишь действующие военнослужащие и сотрудники МВД.