FIG запретила российским гимнастам использовать георгиевскую ленту
Международной федерации гимнастики (FIG) ввела запрет для российских гимнастов на использование георгиевской ленты в качестве атрибута на международных стартах, сообщает пресс-служба организации.
Новые ограничения вступили в действия с 9 июля. Использование и/или демонстрация георгиевских лент будет рассматриваться как нарушение правил допуска. Параллельно введен запрет на использование символов «Z» и «V».
В обновленных правилах сняты прежние ограничения на командные выступления и любые ассоциации с государственной символикой России и Белоруссии (хотя демонстрация флагов, гимнов и эмблем на соревнованиях по-прежнему запрещена). Под ограничения подпадают лишь действующие военнослужащие и сотрудники МВД.
На прошлой неделе FIG объявила о возобновлении приема заявок от российских и белорусских атлетов на получение нейтрального статуса.
С 2022 г. российские гимнасты не принимали участия в турнирах под эгидой FIG. Возможность выступать в нейтральном статусе появилась у них только в начале марта 2025 г.
В апреле в Telegram-канале Федерации гимнастики РФ (ФРГ) сообщалось, что все спортсмены из художественной и спортивной гимнастики, получившие нейтральный статус, приняли решение отказаться от участия в соревнованиях под эгидой FIG.