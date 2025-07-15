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FIG запретила российским гимнастам использовать георгиевскую ленту

Ведомости

Международной федерации гимнастики (FIG) ввела запрет для российских гимнастов на использование георгиевской ленты в качестве атрибута на международных стартах, сообщает пресс-служба организации.  

Новые ограничения вступили в действия с 9 июля. Использование и/или демонстрация георгиевских лент будет рассматриваться как нарушение правил допуска. Параллельно введен запрет на использование символов «Z» и «V».

В обновленных правилах сняты прежние ограничения на командные выступления и любые ассоциации с государственной символикой России и Белоруссии (хотя демонстрация флагов, гимнов и эмблем на соревнованиях по-прежнему запрещена). Под ограничения подпадают лишь действующие военнослужащие и сотрудники МВД.

На прошлой неделе FIG объявила о возобновлении приема заявок от российских и белорусских атлетов на получение нейтрального статуса.

С 2022 г. российские гимнасты не принимали участия в турнирах под эгидой FIG. Возможность выступать в нейтральном статусе появилась у них только в начале марта 2025 г.

В апреле в Telegram-канале Федерации гимнастики РФ (ФРГ) сообщалось, что все спортсмены из художественной и спортивной гимнастики, получившие нейтральный статус, приняли решение отказаться от участия в соревнованиях под эгидой FIG.

11 июня ФГР объявила о возобновлении выступлений российских гимнастов на международной арене.

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