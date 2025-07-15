Генпрокуратура просит признать экстремистами владельцев «Рижского хлеба»

ООО «Рижский хлеб», созданное в 2006 г. Бомисом и российским партнером Сергеем Сиренко, оценивается в 1,5 млрд руб. при активах около 700 млн руб. и валовой прибыли 630 млн руб. Генпрокуратура настаивает, что предприятие служит источником финансирования экстремистской деятельности, и просит суд не только запретить объединение, но и обратить принадлежащие иностранцам 50% долей в пользу государства.