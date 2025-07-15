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Генпрокуратура просит признать экстремистами владельцев «Рижского хлеба»

Ведомости

Генеральная прокуратура России подала в Родниковский районный суд Ивановской области иск о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев, контролирующих 50% уставного капитала ООО «Рижский хлеб». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о латвийской SIA Lielezers, украинских ТОВ «Рижський хлiб» и «Хлiбний гурман», благотворительном фонде Ziedot.lv, а также гражданах Латвии и Украины Нормундсе Бомисе и Татьяне Приходько.

По данным надзорного ведомства, с 2023 г. по 2025 г. господин Бомис перечислил через фонд Ziedot.lv свыше $36 800 на нужды батальона «Азов (организация признана террористической и запрещена в РФ)». Прокуратура утверждает, что владельцы холдинга «публично оправдывают террористическую деятельность, возбуждают национальную ненависть» и размещают призывы к сбору средств для ВСУ.

ООО «Рижский хлеб», созданное в 2006 г. Бомисом и российским партнером Сергеем Сиренко, оценивается в 1,5 млрд руб. при активах около 700 млн руб. и валовой прибыли 630 млн руб. Генпрокуратура настаивает, что предприятие служит источником финансирования экстремистской деятельности, и просит суд не только запретить объединение, но и обратить принадлежащие иностранцам 50% долей в пользу государства.

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