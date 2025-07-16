В России обновят правила поступления на госслужбу

Указано, что голова и верхняя часть плеч должны быть крупно запечатлены на фото. При этом расстояние от верхней части головы до подбородка не может превышать 80% от общего размера изображения. Глаза должны быть открытыми, их не должны заслонять волосы. Вместе с тем, по медицинским показаниям разрешается использование фотографии в темных очках или с повязкой на глазах.