В России обновят правила поступления на госслужбу
С 1 января 2026 г. изменятся требования к оформлению личной фотографии в анкете для поступающих на государственную или муниципальную службу в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документы правительства РФ.
Указано, что голова и верхняя часть плеч должны быть крупно запечатлены на фото. При этом расстояние от верхней части головы до подбородка не может превышать 80% от общего размера изображения. Глаза должны быть открытыми, их не должны заслонять волосы. Вместе с тем, по медицинским показаниям разрешается использование фотографии в темных очках или с повязкой на глазах.
Также установлены формат и размер файла с фотографией: допустимы JPEG, JPG, PNG или BMP, а объем не должен превышать 10 МБ. Фото должно быть цветным, размером 6 см в высоту и 4 см в ширину, с минимальным разрешением 300 точек на дюйм.
Документ предусматривает хранение данных анкет в ZIP-архиве. В печатной версии анкеты будут размещены QR-коды, при сканировании которых можно будет получить доступ к содержимому архива. Минцифры России должно разработать детальные требования и параметры хранения электронных анкет до конца января 2026 г.
14 июля зампредседателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») выступила с инициативой о проработке вопроса о снижении требований для поступления на госслужбу участников спецоперации. Согласно ее оценке, «критерии наличия стажа <...> малореализуемы даже в отношении обычного населения».