Путин поручил создать раздел «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
Президент РФ Владимир Путин поручил создать на портале «Госуслуг» раздел «Россия – страна возможностей», в котором будут размещены материалы проектов и программ организации. Об этом сообщает Кремль.
Организовать раздел поручено правительству совместно с АНО «Россия – страна возможностей». Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. Доклад по поручению им необходимо предоставить до 1 декабря.
Среди поручений президента также – необходимость обеспечения привлечения финалистов проектов, реализуемых организацией, к участию в мероприятиях по нацпроектам.
Путин провел заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» 27 мая. В ходе мероприятии глава государства и участники встречи подвели итоги работы платформы за семь лет. Президент отметил, что в 2017 г., до создания платформы «Россия – страна возможностей», только 37% граждан считали, что у молодежи есть необходимые условия для самореализации. «В последние несколько лет эта цифра увеличилась до 80%», – подчеркнул президент.