В результате взрыва в учебном центре в Лос-Анджелесе погибло три человека
Три человека погибли, еще один госпитализирован в результате взрыва в учебном центре в восточном Лос-Анджелесе, сообщает телеканал Fox 11. Погибшие были сотрудниками полиции.
Сообщается, что взрыв произошел в 7:25 по местному времени в здании, расположенном на Истерн-авеню. Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что на месте происшествия работают сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств взрыва. Других подробностей не сообщается.
11 июня в американском штате Огайо произошла утечка азотной кислоты из резервуара на заводе Austin Powder Red Diamond Plant, который производит взрывчатые вещества, используемые в горнодобывающей промышленности и строительстве.