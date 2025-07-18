В результате взрыва в учебном центре в Лос-Анджелесе погибло три человека

Сообщается, что взрыв произошел в 7:25 по местному времени в здании, расположенном на Истерн-авеню. Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что на месте происшествия работают сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств взрыва. Других подробностей не сообщается.