Минцифры опровергло сбор данных граждан с помощью «Профиля молодого человека»
Информация о якобы сборе данных российских граждан до 35 лет при помощи «Цифрового профиля молодого человека» является фейком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры России.
В министерстве заверили, что использование сервиса будет добровольным. Удалить цифровой профиль можно в любое время. Сервис также не будет автоматически загружать информацию, после завершения сессии она удалится с «Госуслуг». Для обеспечения безопасности портала применяется многоуровневая защита, все данные защищены.
В настоящий момент подобный механизм используется, к примеру, при поступлении в вузы или колледжи. Абитуриенты могут загрузить данные об успеваемости, олимпиадах и других достижениях в личном кабинете. При подаче заявления учебное заведение считает его верифицированным и в подаче бумажных документов лично нет необходимости.
18 июля заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук объявил, что Минобрнауки работает над созданием «Цифрового профиля молодого человека» в образовательной сфере. Эта платформа должна стать уникальным местом, в котором хранятся все данные о человеке.
В этот же день замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал, что ведомство совместно с Минцифры ведет разработку нескольких сервисов для ЕГЭ, с помощью которых можно будет записываться на тестирование, тренироваться на заданиях и получать другие услуги. Рособрнадзор также разработает сервис-тренажер ЕГЭ.