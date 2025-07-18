Минцифры опровергло сбор данных граждан с помощью «Профиля молодого человека»

В этот же день замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал, что ведомство совместно с Минцифры ведет разработку нескольких сервисов для ЕГЭ, с помощью которых можно будет записываться на тестирование, тренироваться на заданиях и получать другие услуги. Рособрнадзор также разработает сервис-тренажер ЕГЭ.