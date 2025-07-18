Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта «Домодедово»

По данным Минобороны России, с 14:00 по 18:00 мск уничтожено 26 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Над Брянской и Калужской областями ликвидировано по девять дронов, в Московском регионе российские военные сбили шесть БПЛА. Еще по одному беспилотнику нейтрализовано над Курской и Смоленской областями.