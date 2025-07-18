Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта «Домодедово»
Временные ограничения на работу введены в московском аэропорту «Домодедово». Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
В течение 18 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о нейтрализации 13 украинских беспилотников, которые летели в сторону столицы. Последнее оповещение от главы города пришло в 22:43 мск. Информации о пострадавших и разрушениях в результате попыток атак нет.
По данным Минобороны России, с 14:00 по 18:00 мск уничтожено 26 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Над Брянской и Калужской областями ликвидировано по девять дронов, в Московском регионе российские военные сбили шесть БПЛА. Еще по одному беспилотнику нейтрализовано над Курской и Смоленской областями.