Олимпийская чемпионка по борьбе Хитоми Обара скончалась на 45-м году жизни

Обара родилась 4 января 1981 г. в Японии. Она шесть раз выигрывала титулы чемпионки мира в весовой категории до 51 кг среди женщин с 2000 по 2008 г. под девичьей фамилией Сакамото. Взяла перерыв в карьере в 2008 г. после того, как проиграла спортсменке Саори Ёсиде в попытке попасть в сборную Японии в весовой категории до 55 кг на Олимпийские игры в Пекине.