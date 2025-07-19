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Олимпийская чемпионка по борьбе Хитоми Обара скончалась на 45-м году жизни

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Победительница Олимпийских игр 2012 г., восьмикратная чемпионка мира Хитоми Обара умерла в возрасте 44 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

Японская спортсменка скончалась 18 июля. Причины ее смерти не раскрываются.

Обара родилась 4 января 1981 г. в Японии. Она шесть раз выигрывала титулы чемпионки мира в весовой категории до 51 кг среди женщин с 2000 по 2008 г. под девичьей фамилией Сакамото. Взяла перерыв в карьере в 2008 г. после того, как проиграла спортсменке Саори Ёсиде в попытке попасть в сборную Японии в весовой категории до 55 кг на Олимпийские игры в Пекине.

Позднее вернулась и стала выступать в весовой категории до 48 кг. Выиграла титулы чемпионки мира в 2010 и 2011 гг. и одержала победу над представительницей Азербайджана Марией Стадник в финале Олимпийских игр 2012 г. После победы объявила об окончании спортивной карьеры.

Спортсменка в 2021 г. стала членом совета директоров Федерации борьбы Японии. В сентябре 2022 г. была включена в Зал славы UWW.

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