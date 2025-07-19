В аэропортах «Внуково» и «Домодедово» сняли ограничения на работу
В московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово» сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом объявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Мера применялась на фоне сообщений об атах украинских беспилотников по российским регионам. Вечером 19 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ликвидации трех дронов, которые предприняли попытки атаковать столицу. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Минобороны РФ писало, что дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали 27 украинских беспилотников самолетного типа с 15:00 мск до 19:00 мск. Из них 15 дронов сбито над Брянской областью, шесть – над Калужской областью. Еще четыре беспилотника нейтрализовано над Московским регионом, над Тульской областью уничтожено два БПЛА.