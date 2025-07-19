АТОР: туристов из России не было на перевернувшемся во Вьетнаме судне
По информации крупнейших туроператоров и их партнеров, российских туристов не было на судне Wonder Sea, которое перевернулось во Вьетнаме. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В частности, в одной из туристических компаний уточнили, что на борту находились только отдыхающие из самого Вьетнама.
19 июля судно Wonder Sea перевернулось в бухте Халонг провинции Куангнинь во Вьетнаме. На его борту находились 48 пассажиров и пять членов экипажа. Судно попало в шторм, накренилось и перевернулось, после чего был потерян сигнал GPS.
VNExpress сообщало, что пограничная служба и военно-морские силы спасли 11 человек, было найдено 34 тела погибших. В числе выживших оказался 14-летний подросток, который провел четыре часа в каюте затонувшего судна. Ему удалось выжить, поскольку пассажирская каюта была заперта и в ней оставался зазор, которого оказалось достаточно для поступления кислорода. Пропавшими без вести после инцидента числятся восемь человек. Поиски продолжаются.