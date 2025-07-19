АТОР: туристов из России не было на перевернувшемся во Вьетнаме судне

VNExpress сообщало, что пограничная служба и военно-морские силы спасли 11 человек, было найдено 34 тела погибших. В числе выживших оказался 14-летний подросток, который провел четыре часа в каюте затонувшего судна. Ему удалось выжить, поскольку пассажирская каюта была заперта и в ней оставался зазор, которого оказалось достаточно для поступления кислорода. Пропавшими без вести после инцидента числятся восемь человек. Поиски продолжаются.