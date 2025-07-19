Во Вьетнаме при крушении судна с туристами погибли 28 человек

Инцидент произошел днем 19 июля из-за шторма. По данным издания, на борту находились 48 пассажиров и пять членов экипажа. Судно попало в шторм, накренилось и перевернулось, после чего был потерян сигнал GPS. Пограничная служба и военно-морские силы спасли 11 человек, было обнаружено 28 тел погибших, среди которых восемь детей. В числе выживших, как пишет издание, оказался 14-летний мальчик, который провел четыре часа в каюте затонувшего судна. В ассоциации туристических судов Халонга пояснили, что, несмотря на опрокидывание судна, пассажирская каюта была заперта и оставался «зазор около 50–60 см, достаточный для поступления кислорода», поэтому ребенок выжил.