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Во Вьетнаме при крушении судна с туристами погибли 28 человек

Ведомости

Туристическое судно Wonder Sea с порядка 50 пассажирами на борту перевернулось в бухте Халонг провинции Куангнинь во Вьетнаме, спасатели обнаружили 28 погибших, передает VNExpress.

Инцидент произошел днем 19 июля из-за шторма. По данным издания, на борту находились 48 пассажиров и пять членов экипажа. Судно попало в шторм, накренилось и перевернулось, после чего был потерян сигнал GPS. Пограничная служба и военно-морские силы спасли 11 человек, было обнаружено 28 тел погибших, среди которых восемь детей. В числе выживших, как пишет издание, оказался 14-летний мальчик, который провел четыре часа в каюте затонувшего судна. В ассоциации туристических судов Халонга пояснили, что, несмотря на опрокидывание судна, пассажирская каюта была заперта и оставался «зазор около 50–60 см, достаточный для поступления кислорода», поэтому ребенок выжил.

По данным VNExpress, в спасательной операции были задействованы несколько групп. Так, группа водолазов на ощупь пробралась в трюм перевернувшегося судна, а другая группа окружила место крушения судна, используя поисковое оборудование для поиска пострадавших. Число пропавших без вести в настоящее время составляет 14 человек.

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