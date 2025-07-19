Российские киберспортсмены выиграли Кубок мира в Dota 2 и $1 млн
Российская команда Team Spirit одержала победу в турнире по Dota 2 в рамках Киберспортивного кубка мира (Esports World Cup), проходящего в саудовской столице Эр-Рияде.
В решающем матче российская команда со счетом 3:0 одолела саудовскую Team Falcons. В составе победителей выступили четверо россиян – Денис Сигитов, Магомед Халилов, Александр Филин и Ярослав Найденов, а также украинский игрок Илья Мулярчук.
За первое место Team Spirit получила $1 млн, их соперникам досталось $500 000. Третью позицию и $300 000 завоевала другая российская команда – Parivision.
Team Spirit является двукратным чемпионом престижного турнира The International в 2021 и 2023 гг. В 2021 г. их поздравлял с победой президент РФ Владимир Путин.