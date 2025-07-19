Российские киберспортсмены выиграли Кубок мира в Dota 2 и $1 млн

В решающем матче российская команда со счетом 3:0 одолела саудовскую Team Falcons. В составе победителей выступили четверо россиян – Денис Сигитов, Магомед Халилов, Александр Филин и Ярослав Найденов, а также украинский игрок Илья Мулярчук.