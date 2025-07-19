Росавиация сняла ограничения в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский»
В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» отменены ранее введенные ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения были временной мерой, направленной на обеспечение безопасности полетов. В аэропорту «Шереметьево» ограничения сохраняются.
Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 19 июля сообщил о ликвидации пяти дронов, которые предприняли попытки атаковать столицу. О последнем сбитом беспилотнике Собянин сообщил в 22:34. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.