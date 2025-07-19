Росавиация сняла ограничения в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский»

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 19 июля сообщил о ликвидации пяти дронов, которые предприняли попытки атаковать столицу. О последнем сбитом беспилотнике Собянин сообщил в 22:34. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.