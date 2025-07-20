В ГД разрабатывают проект о запрете пропаганды идеологии расчеловечивания

Парламентарий уточнила, что запретить предлагается информацию, пропагандирующую отказ от «биологической и бытовой принадлежности человека». Выражается такая информация в «призывах одобрения, поощрения и/или демонстрации отказа от присущего человеку как биологическому виду внешнего облика или от свойственного человеку бытового и социального поведения». Исключением, по словам депутата, будут считаться детские игры, спектакли, фильмы и другие постановочные мероприятия с участием детей, которые предполагают их временное перевоплощение.