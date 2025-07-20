В ГД разрабатывают проект о запрете пропаганды идеологии расчеловечивания
В Госдуме идет разработка законопроекта, который введет запрет на распространение среди детей информации, пропагандирующей идеологию расчеловечивания. Об этом «РИА Новости» сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Изменения предлагается ввести в несколько законов, в том числе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
По словам Буцкой, идеологию «отказа от человеческой идентичности» сейчас пытаются продвигать через различные группы в социальных сетях, которая имеет «вид некой детской игры». Со временем это приводит к тому, что несовершеннолетние отказываются юридических и «законов природы», считает она.
Парламентарий уточнила, что запретить предлагается информацию, пропагандирующую отказ от «биологической и бытовой принадлежности человека». Выражается такая информация в «призывах одобрения, поощрения и/или демонстрации отказа от присущего человеку как биологическому виду внешнего облика или от свойственного человеку бытового и социального поведения». Исключением, по словам депутата, будут считаться детские игры, спектакли, фильмы и другие постановочные мероприятия с участием детей, которые предполагают их временное перевоплощение.
В феврале Буцкая сообщила, что в Госдуме предложили ограничить имена, которыми можно называть детей. Предполагается, что будет создан список разрешенных имен. По ее словам, законопроект предполагает наличие «большого закрытого списка» разрешенных имен. Мера рассчитана на то, чтобы защитить детей от насмешек в будущем.