В Госдуме предложили ввести список разрешенных имен для детей

В конце января партия «Новые люди» предложила разрешить несовершеннолетним менять имя, если оно является причиной травли в учебных заведениях. Подразумевается, что несовершеннолетний сможет самостоятельно подать заявление на смену имени при наличии заявления представителя образовательной организации, который может подтвердить, что необычное имя стало причиной травли.