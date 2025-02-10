В Госдуме предложили ввести список разрешенных имен для детей

В Госдуме предложили ввести список разрешенных имен для детейМера рассчитана на то, чтобы защитить их от насмешек в будущем
В Госдуме предложили ограничить имена, которыми можно называть детей. Предполагается, что будет создан список разрешенных имен, сообщила заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Как пояснила Буцкая, изначально депутаты хотели запретить называть девочек именами мальчиков и наоборот. В настоящий момент законопроект предполагает наличие «большого закрытого списка» разрешенных имен, отметила депутат. «Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», – подчеркнула Буцкая (цитата по ТАСС).
В конце января партия «Новые люди» предложила разрешить несовершеннолетним менять имя, если оно является причиной травли в учебных заведениях. Подразумевается, что несовершеннолетний сможет самостоятельно подать заявление на смену имени при наличии заявления представителя образовательной организации, который может подтвердить, что необычное имя стало причиной травли.
В таком случае новое имя ребенку смогут присвоить только из перечня традиционных распространенных в России имен. В партии считают, что такой механизм обеспечит баланс между защитой интересов ребенка и необходимостью предотвратить импульсивные или необоснованные смены имени.