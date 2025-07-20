Аэропорт «Шереметьево» возобновил работу после попытки атаки на Москву дронов
В аэропорту «Шереметьево» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились 20 июля для обеспечения безопасности полетов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
О снятии мер стало известно в 11:36 мск. Ограничения действовали около часа: как сообщала Росавиация, прием и выпуск самолетов осуществлялся по согласованию с соответствующими органами. Сейчас все аэропорты принимают и отправляют рейсы, добавил Кореняко.
Полеты в московских аэропортах приостанавливались на фоне попыток атак украинских беспилотников. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, средства ПВО утром уничтожили пять дронов, летевших на столицу. Ночью власти сообщали и о других сбитых БПЛА. В том числе обломки упали в Зеленограде.