Аэропорт «Шереметьево» возобновил работу после попытки атаки на Москву дронов

Полеты в московских аэропортах приостанавливались на фоне попыток атак украинских беспилотников. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, средства ПВО утром уничтожили пять дронов, летевших на столицу. Ночью власти сообщали и о других сбитых БПЛА. В том числе обломки упали в Зеленограде.