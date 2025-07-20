В «Шереметьево» снова ввели временные ограничения

Полеты в аэропорту 20 июля ограничивают на фоне попыток атак беспилотников на столицу. Около 10:00 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о четырех сбитых на подлете к Москве дронах. Ночью беспилотный летательный аппарат также был сбит над Зеленоградом, рассказывал мэр Москвы. После падения обломков пострадавших и серьезных повреждений нет.