В «Шереметьево» снова ввели временные ограничения
Временные ограничения в столичном аэропорту «Шереметьево» введены второй раз за день, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами, пояснил он. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Предыдущие ограничения были введены в 10:32 мск и сняты через час – в 11:36 мск.
Полеты в аэропорту 20 июля ограничивают на фоне попыток атак беспилотников на столицу. Около 10:00 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о четырех сбитых на подлете к Москве дронах. Ночью беспилотный летательный аппарат также был сбит над Зеленоградом, рассказывал мэр Москвы. После падения обломков пострадавших и серьезных повреждений нет.