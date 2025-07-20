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В таможне заявили об отсутствии затруднений на въезд в Калининград из Польши

Ведомости

Затруднения при въезде в Калининградскую область из Польши отсутствуют, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление.

В пресс-службе ведомства уточнили, что очередей нет, как и других затруднений.

Ранее в СМИ распространилась информация от Telegram-канала SHOT, что на въезде в Калининградскую область образовались многочасовые пробки из-за немецких и польских туристов.

В таможенном управлении объяснили, что летом традиционно количество пересекающих границу граждан увеличивается. Многие иностранные туристы покупают билеты на самолет для дальнейшего путешествия по России из Калининграда.

18 июля министерство иностранных дел Польши в своем аккаунте в соцсети X призвало своих граждан воздержаться от поездок в Россию из-за того, что страна признана недружественной российскими властями, а также конфликта на Украине. Такую рекомендацию в ведомстве публикуют уже не в первый раз.

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