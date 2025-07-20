В таможне заявили об отсутствии затруднений на въезд в Калининград из Польши

18 июля министерство иностранных дел Польши в своем аккаунте в соцсети X призвало своих граждан воздержаться от поездок в Россию из-за того, что страна признана недружественной российскими властями, а также конфликта на Украине. Такую рекомендацию в ведомстве публикуют уже не в первый раз.