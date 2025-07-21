Депутаты подготовили проект о запрете кормления бездомных животных около домов
Депутаты подготовили законопроект, согласно которому будет запрещено кормить бездомных животных рядом с многоквартирными домами, организациями культуры, социального обслуживания, образования, здравоохранения и спорта. Его внесут на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщил депутат Александр Спиридонов («Единая Россия») на заседании рабочей группы комитета палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
По словам Спиридонова, субъекты и муниципалитеты получат возможность расширить перечень организаций, на территории и около которых будет действовать запрет. Кроме того, он рассказал о поправках в Кодекс административных правонарушений (КоАП) РФ, подготовленных к законопроекту и предусматривающих появление ответственности за нарушения указанных норм.
При этом на заседании депутаты заметили, что жилые дома не входят в обязательный список. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что «многоквартирные жилые дома – это принципиально» в рамках этого законопроекта. После этого «с общего согласия» перечень дополнили.
В мае «Ведомости» писали, что на государственные закупки, связанные с содержанием бездомных животных, с января по декабрь 2024 г. ушло более 12 млрд руб. В эту сумму вошли работы по строительству приютов, их ремонту, а также содержание в них собак и кошек, регулирование численности животных и поставка в приюты кормов и лекарств.