Депутаты подготовили проект о запрете кормления бездомных животных около домов

В мае «Ведомости» писали, что на государственные закупки, связанные с содержанием бездомных животных, с января по декабрь 2024 г. ушло более 12 млрд руб. В эту сумму вошли работы по строительству приютов, их ремонту, а также содержание в них собак и кошек, регулирование численности животных и поставка в приюты кормов и лекарств.