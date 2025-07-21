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Володин поручил разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать поправки в законодательство о запрете закупки военной формы за рубежом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Реализовать поручение должны будут первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по промышленности и торговли Владимир Гутенев.

Володин подчеркнул, что поправки должны послужить развитию отечественной легкой промышленности. После отказа от закупок военной формы за границей необходимо будет также перейти на ткани, «которые также можно производить в России». Реализацию решений в этом направлении председатель нижней палаты назвал «вопросом безопасности страны».

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в ношение военной формы. Согласно указу, изменены требования к военным костюмам с короткими и длинными рукавами. Высшим офицерам Вооруженных сил и Росгвардии теперь будут положены брюки с кантами и лампасами установленного цвета.

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