Володин поручил разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом

Володин подчеркнул, что поправки должны послужить развитию отечественной легкой промышленности. После отказа от закупок военной формы за границей необходимо будет также перейти на ткани, «которые также можно производить в России». Реализацию решений в этом направлении председатель нижней палаты назвал «вопросом безопасности страны».