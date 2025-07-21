Аэропорт «Шереметьево» предостерег блогеров от манипуляций фейковыми фотографиями
В публикациях ряда Telegram-каналов и блогеров о толпах пассажиров в аэропорту «Шереметьево», ожидающих отложенных рейсов, намеренно используются такие ракурсы и приемы монтажа, которые позволяют манипулировать эмоциями зрителей и вызывать больший интерес к источнику подобных фото и видео, сообщили в Telegram-канале авиагавани.
Представители аэропорта напомнили, что задержки рейсов связаны с ограничениями Росавиации, действующими в воздушных гаванях Центральной России из-за опасности атаки украинских беспилотников. В «Шереметьево» подчеркнули, что безопасность пассажиров остается приоритетной в этой ситуации.
К публикации приложены фотографии, показывающие необъективность ряда блогеров и каналов. В пример приведены несколько мест, которые в разных ракурсах могут выглядеть и как переполненные, и как места с нормальной для аэропорта нагрузкой. Кроме того, говорится в сообщении, в некоторых публикациях на фотографиях другие аэропорты выставляются под видом «Шереметьева».
Аэропорт призвал блогеров с массовой аудиторией и пассажиров проявлять гражданскую ответственность и объективность при освещении в социальных медиа текущей ситуации в аэропорту.
21 июля пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил, что ведомство совместно с Минтрансом РФ, авиакомпаниями и аэропортами продолжают работать над стабилизацией расписания полетов в условиях возникающих ограничений. За выходные 19-20 июля в гостиницах было размещено 14 000 человек, пострадавших от ограничений на полеты. Предоставлено также 77 000 ваучеров на напитки и 48 000 ваучеров на питание