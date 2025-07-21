Аэропорт «Шереметьево» предостерег блогеров от манипуляций фейковыми фотографиями

К публикации приложены фотографии, показывающие необъективность ряда блогеров и каналов. В пример приведены несколько мест, которые в разных ракурсах могут выглядеть и как переполненные, и как места с нормальной для аэропорта нагрузкой. Кроме того, говорится в сообщении, в некоторых публикациях на фотографиях другие аэропорты выставляются под видом «Шереметьева».