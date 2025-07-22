Патриарх Кирилл посетил завод «Камаза» в Набережных Челнах

После завершения церемонии патриарх Кирилл и члены делегации отправились в научно-технический центр «Камаза». Их встретили генеральный директор компании Сергей Когогин, его заместитель по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанна Халиуллина и др. На территории центра была организована выставка автотехники «Камаза», на которой были представлены возможности компании в производстве грузового и пассажирского транспорта. Гостям продемонстрировали широкий ассортимент новейших высокотехнологичных автомобилей пятого поколения и другие модели.