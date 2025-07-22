Патриарх Кирилл посетил завод «Камаза» в Набережных Челнах
В рамках визита в Набережные Челны (Республика Татарстан) патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетил завод «Камаза». Об этом сообщили на сайте компании.
Сначала состоялась торжественная церемония освящения закладного камня в основание Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии. В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководители компании «Камаз», депутат Госдумы Альфия Когогина, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и другие представители общественности.
После завершения церемонии патриарх Кирилл и члены делегации отправились в научно-технический центр «Камаза». Их встретили генеральный директор компании Сергей Когогин, его заместитель по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанна Халиуллина и др. На территории центра была организована выставка автотехники «Камаза», на которой были представлены возможности компании в производстве грузового и пассажирского транспорта. Гостям продемонстрировали широкий ассортимент новейших высокотехнологичных автомобилей пятого поколения и другие модели.
Плавность хода и комфортабельность автомобиля «Камаз-54901» патриарх Кирилл оценил лично, проехав за рулем автомобиля по территории научно-исследовательской площадки. После этого компания передала в дар Русской православной церкви пригородный автобус «Камаз-5222».
В завершение визита патриарх Кирилл передал «Камазу» Казанскую икону Божией Матери.