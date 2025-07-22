Брюс Уиллис, вероятно, больше не сможет ходить и говорить
Голливудский актер Брюс Уиллис мог потерять возможность ходить и говорить. Об этом сообщает газета The Express Tribune.
По информации издания, актер испытывает трудности с моторикой и двигательным аппаратом.
В 2023 г. у актера была диагностирована лобно-височная деменция. Болезнь поражает отделы мозга, ответственные за поведение, личность и речь. Она отличается от болезни Альцгеймера и нередко возникает у людей молодого возраста.
В апреле 2025 г. семья Уиллиса опубликовала публичное заявление, заверив поклонников, что, несмотря на прогрессирование болезни, его состояние считается стабильным.