В Рязани задержали главреда издания «Своя колокольня» по делу о вымогательстве
В Рязани следователи задержали главного редактора интернет-издания «Своя колокольня» Михаила Комарова по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По версии следствия, он вымогал 300 000 руб. у представителя местного адвокатского сообщества под угрозой распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, рассказал собеседник агентства.
Сейчас Комарова доставили в суд для избрания меры пресечения.
8 июля Калининградский суд вынес приговор обвиняемому в занятии высшего положения в преступной иерархии. Подсудимый получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 4 млн руб. и ограничение свободы на один год.
Следствие установило, что с 2019 г. он имел неформальный статус «смотрящего» за Калининградской областью в криминальной среде. Осужденный контролировал и лично участвовал в разрешении конфликтов между лицами, придерживающимися преступной идеологии, руководил ими и оказывал общее покровительство.