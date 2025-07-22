В Рязани задержали главреда издания «Своя колокольня» по делу о вымогательстве

Следствие установило, что с 2019 г. он имел неформальный статус «смотрящего» за Калининградской областью в криминальной среде. Осужденный контролировал и лично участвовал в разрешении конфликтов между лицами, придерживающимися преступной идеологии, руководил ими и оказывал общее покровительство.